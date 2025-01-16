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Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку велосипеда на премьере «Никому не известного»

Тимоти Шаламе оштрафовали за парковку велосипеда на премьере «Никому не известного»
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Один из этапов мирового пресс-тура фильма «Никому не известного» проходил в Лондоне. Тогда исполнитель главной роли Тимоти Шаламе приехал на премьеру ленты на электровелосипеде.

По словам актёра, он выбрал такой транспорт, чтобы избежать пробок и не опоздать на мероприятие. Правда, после этого Шаламе оштрафовали на $ 73 из-за неправильной парковки велосипеда.

Напомним, «Никому не известный» рассказывает, как 19-летний музыкант приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка, которая признаёт его талант.

Мировая премьера ленты состоялась 25 декабря 2024 года.

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