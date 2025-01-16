Анонсирована Nintendo Switch 2 — первые детали

Nintendo анонсировала свою следующую консоль — Switch 2. Все последние утечки оказались правдивыми, включая дизайн устройств и другие особенности.

Устройство станет заметно больше с 8-дюймовым дисплеем, а крепления для джойконов теперь будут магнитными. Владельцы оригинальной Switch могут выдохнуть: почти все игры с актуальной консоли будут работать на новой, в том числе физические копии. Сама консоль будет тёмной.

В первом ролике, помимо прочего, показали первые кадры следующей части Mario Kart.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo UK. Права на видео принадлежат Nintendo.

Официально консоль поступит в продажу до конца года, однако благодаря утечкам уже известно, что план — выпустить систему в мае-июне. Показ игр для устройства пройдёт 2 апреля, почти через три месяца.

Джойконы

Джойконы Фото: Nintendo

Геймпад

Фото: Nintendo

Консоль

Фото: Nintendo

Консоль и джойконы отдельно