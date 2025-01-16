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Вышел первый трейлер «Дожить до рассвета» — фильма по игре Until Dawn

Вышел первый трейлер «Дожить до рассвета» — фильма по игре Until Dawn
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Вышел первый трейлер фильма «Дожить до рассвета» — экранизации хоррора Until Dawn. В ролике показали центральных героев истории, завязку сюжета и сцены с погоней от маньяка в маске.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Лента расскажет новую историю про двух сестёр — Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета.

Режиссёром картины выступил Дэвид Ф. Сандберг, наиболее известный по работе над фильмом «Шазам!». В фильме сыграют Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон и другие. Роль доктора Хилла вновь исполнит Петер Стормаре, который воплотил героя в оригинальной игре.

Премьера ленты «Дожить до рассвета» состоится в мировом прокате 25 апреля.

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