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Ридли Скотта уговаривали не брать Харрисона Форда в «Бегущего по лезвию»

Ридли Скотта уговаривали не брать Харрисона Форда в «Бегущего по лезвию»
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Легендарный режиссёр Ридли Скотт пообщался с журналистами издания GQ. В ходе разговора постановщик рассказал, что во время производства «Бегущего по лезвию» 1982 года его финансисты уговаривали не брать Харрисона Форда на роль Рика Декарда.

Видео доступно на YouTube-канале GQ. Права на видео принадлежат GQ.

Харрисон Форд не был звездой. Он только что закончил летать на «Тысячелетнем соколе» в «Звёздных войнах». Я помню, как мои финансисты говорили: «Кто, чёрт возьми, такой Харрисон Форд?» И я сказал им: «Вы узнаете». Так Харрисон стал исполнителем главной роли.

Лента рассказывает историю детектива из специального отдела полиции Лос-Анджелеса Рика Декарда, вынужденного разыскивать и уничтожать сбежавших репликантов — человекоподобных биороботов. Картина провалилась в прокате, собрав за первый уик-энд всего $ 6,15 млн.

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