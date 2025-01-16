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Сериал «Тысяча ударов» от автора «Острых козырьков» стартует 21 февраля — трейлер

Сериал «Тысяча ударов» от автора «Острых козырьков» стартует 21 февраля — трейлер
Аудио-версия:
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Вышел полноценный трейлер сериала «Тысяча ударов» от автора «Острых козырьков» Стивена Найта. Из ролика стало известно, что шоу стартует 21 февраля в стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале Hulu. Права на видео принадлежат Disney.

Сериал расскажет о постиндустриальной революции в Лондоне и о преступном мире, который начал набирать обороты в викторианскую эпоху. В центре сюжета двое друзей с Ямайки — Алек и Иезекий, которых затянул водоворот событий, бурно развивающихся в столице Великобритании. Одна часть преступников открыто расхаживает по улицам города, а другая не выходит из подполья.

В актёрский состав шоу вошли Малачи Кирби, Стивен Грэм, Эрин Доэрти, Фрэнсис Лавхолл, Джейсон Тобин, Джеймс Нельсон-Джойс, Надя Альбина, Джемма Карлтон, Каилфхионн Данн и другие.

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