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Вышел новый трейлер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди — премьера 23 января

Вышел новый трейлер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди — премьера 23 января
Аудио-версия:
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Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер драмы «Бруталист» с Эдрианом Броуди. В ролике показали ряд свежих кадров и главного героя картины.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями. В ленте также сыграли Гай Пирс («Помни») и Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга»).

Лента завоевала «Серебряного льва» за режиссуру на прошедшем Венецианском кинофестивале и получила семь номинаций на «Золотой глобус». Драме предрекают большой успех на грядущем «Оскаре».

Премьера «Бруталиста» в широком прокате состоится 23 января. Наверняка лента также доберётся и до кинотеатров России.

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