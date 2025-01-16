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Мбаппе, Палмер, Салах и Винисиус: в EA Sports FC 25 выбрали «Команду года»

Мбаппе, Палмер, Салах и Винисиус: в EA Sports FC 25 выбрали «Команду года»
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Electronic Arts представила «Команду года» в EA Sports FC 25 — список лучших футболистов, за которых голосовали игроки. В топ попали 11 лучших спортсменов, особенно проявивших себя в последние полгода. Они получат усиленные виртуальные карточки в режиме Ultimate Team с повышенными характеристиками.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports. Права на видео принадлежат EA Sports.

Лучшие футболисты года по версии EA Sports FC 25:

  • Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 94
  • Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 96
  • Вильям Салиба («Арсенал») — 95
  • Алехандро Гримальдо («Байер 04») — 94
  • Даниэль Карвахаль («Реал» Мадрид) — 95
  • Коул Палмер («Челси») — 95
  • Родри («Манчестер Сити») — 97
  • Джуд Беллингем («Реал» Мадрид) — 97
  • Мохамед Салах («Ливерпуль») — 96
  • Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид) — 96
  • Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид) — 97

Усиленные версии футболистов можно выбить из наборов или приобрести на трансферном рынке EA Sports FC 25 Ultimate Team. После этого разработчики также выпустят лучших игроков в самых популярных футбольных лигах мира: от АПЛ до Ла Лиги и чемпионата Саудовской Аравии.

Ивент с «Командой года» в EA Sports FC 25 стартует уже 17 января.

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