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Пятый сезон криминального сериала «Ты» стартует 24 апреля — тизер

Пятый сезон криминального сериала «Ты» стартует 24 апреля — тизер
Аудио-версия:
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Netflix опубликовала тизер пятого, финального сезона криминального сериала «Ты». Из него стало известно, что продолжение стартует в стриминговом сервисе 24 апреля. Также авторы опубликовали постер.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В ролике Джо Голдберг возвращается в книжный магазин, где он встретил свою первую жертву в первом сезоне. В этот раз герой будет одержим таинственной писательницей Бронте в исполнении Мадлен Брюэр («Рассказ служанки», «Хемлок Гроув»). После знакомства с ней сталкер поддастся своей тёмной стороне и начнет устранять каждого, кто может помешать ему сблизиться с девушкой.

Над завершающим сезоном работали новые шоураннеры: Серу Гэмбл («Сверхъестественное») заменили Майкл Фоли («Как избежать наказания за убийство») и Джастин В. Ло («Блудный сын»). Напомним, сериал основан на одноимённом книжном цикле писательницы Кэролайн Кепнес.

Постер

Фото: Netflix

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