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Вышел второй сезон аниме по «Кастлвании» от Netflix

Вышел второй сезон аниме по «Кастлвании» от Netflix
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16 января вышел второй сезон анимационного сериала Castlevania: Nocturne. В продолжение шоу вошло восемь эпизодов — все они уже доступны для просмотра в стриминговом сервисе Netflix.

Во втором сезоне сериала появился легендарный Алукард, который объединится с Рихтером Бельмонтом и его группой охотников на вампиров.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, мультсериал «Кастлвания» по мотивам Castlevania III: Dracula’s Curse 1989 года дебютировал на Netflix семь лет назад — шоу продержалось четыре сезона. В 2023 году сериал вернулся в новом формате — «Кастлвания: Ноктюрн», основой для которого стали две игры из 1990-х (Rondo of Blood и Symphony of the Night).

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