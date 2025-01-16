В России рассмотрят запрет Roblox, Fortnite и других игр с донатами

Глава Комитета по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что депутаты рассмотрят блокировку Roblox, Fortnite и других игр с донатами. Данный вопрос будет вынесен на обсуждение в ходе весенней сессии Госдумы.

Причиной этого послужила история, произошедшая с девятилетним мальчиком в Roblox: юный геймер по ошибке перевёл мошенникам 500 тыс. рублей с карты своих родителей.

Например, в известную компьютерную игру Roblox внедрены механики онлайн-казино, которые запрещены в России, а также [внутренняя] валюта. И вот буквально на днях девятилетний мальчик стал жертвой мошенников. Он перевёл им 500 тыс. рублей, сняв их с банковской карточки своих родителей, чтобы якобы купить там определённую валюту. Это нужно блокировать.

Ранее Володин заявил, что уже в январе в Госдуме планируется принять закон о защите граждан, в первую очередь, детей, от деструктивного контента в Интернете — это касается и игр.