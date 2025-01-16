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Умер Дэвид Линч, режиссёр «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»

Умер Дэвид Линч, режиссёр «Твин Пикс» и «Малхолланд Драйв»
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16 января стало известно о смерти Дэвида Линча — знаменитого голливудского режиссёра, чья карьера началась ещё в конце XX века. О трагедии сообщила семья постановщика. Дэвиду Линчу было 78 лет, в последние годы он страдал от эмфиземы лёгких.

Теперь, когда Дэвида больше нет с нами, в мире образовалась большая дыра. Но, как он говорил: «Следите за бубликом, а не за дырой».

Дэвид Линч — один из самых известных американских режиссёров и обладатель Золотой пальмовой ветви — главной награды Каннского кинофестиваля. За свою карьеру постановщик поработал над более чем 90 проектами, среди которых культовый сериал «Твин Пикс», один из самых высокооценённых фильмов в истории «Малхолланд Драйв», драма «Человек-слон» и другие картины.

Последним крупным произведением Линча стал третий сезон «Твин Пикса» с подзаголовком «Возвращение». Шоу вернулось на экраны в 2017 году и поставило точку в истории шоу.

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