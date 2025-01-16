«Это золотой человек»: Николас Кейдж почтил память режиссёра Дэвида Линча

16 января стало известно о смерти Дэвида Линча — знаменитого голливудского режиссёра, чья карьера началась ещё в конце XX века. Ему было 78 лет.

Трагедию уже прокомментировал голливудский актёр Николас Кейдж. Артист вспомнил, как снимался у Линча в фильме «Дикие сердцем» 1990 года и получал большое удовольствие от работы с постановщиком.

Он был смелым, блестящим и независимым человеком с жизнерадостным чувством юмора. Мне никогда не было так весело на съёмках, как во время производства «Дикие сердцем» с Дэвидом. Это золотой человек.

«Дикие сердцем» — один из самых известных фильмов Дэвида Линча. На Каннском кинофестивале в 1990 году лента выиграла главную награду ивента — Золотую пальмовую ветвь.