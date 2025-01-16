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«Миру будет его не хватать»: Стивен Спилберг почтил память режиссёра Дэвида Линча

«Миру будет его не хватать»: Стивен Спилберг почтил память режиссёра Дэвида Линча
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16 января стало известно о смерти Дэвида Линча — знаменитого голливудского режиссёра, чья карьера началась ещё в конце XX века. Ему было 78 лет.

Трагедию уже прокомментировал голливудский режиссёр и четырёхкратный обладатель премии «Оскар» Стивен Спилберг. Создатель «Списка Шиндлера» и многих других культовых фильмов лично познакомился с Линчем лишь на съёмках его собственных «Фабельманов» в 2021 году, однако полюбил его творения задолго до совместной работы.

Я люблю фильмы Дэвида. «Синий бархат», «Малхолланд Драйв» и «Человек-слон» определили его как выдающегося мечтателя, который снимает фильмы ручной работы. Я познакомился с Дэвидом, когда он играл Джона Форда в «Фабельманах». Дэвид Линч играл одного из моих героев. Это было сюрреалистично и казалось сценой из какого-нибудь фильма самого Дэвида. Миру будет не хватать такого оригинального и уникального голоса. Его фильмы уже прошли испытание временем, и так будет всегда.

Ранее о трагичной ситуации также высказался актёр Николас Кейдж.

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