Сегодня на Apple TV+ стартовал второй сезон сериала «Разделение». Его уже могут посмотреть все подписчики сервиса. Пока что доступен лишь первый эпизод.

Шоу продолжит рассказывать о сотруднике компании Lumon Industries Марке, который соглашается на процедуру «разделения», которая отделяет его нерабочие воспоминания от рабочих. Впоследствии обе «версии» главного героя ведут собственное расследование происходящего внутри компании.

Остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам, финал выйдет 21 марта. Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов.

Главную роль вновь исполнил Адам Скотт, вместе с ним снялись Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок и другие.