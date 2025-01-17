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Вышел трейлер «Победы или поражения» — первого мультсериала в истории Pixar

Вышел трейлер «Победы или поражения» — первого мультсериала в истории Pixar
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Pixar опубликовала полноценный трейлер «Победы или поражения» — своего первого мультсериала в истории. В ролике показали главных героев, которые появлялись в тизере, опубликованном ещё в августе 2024-го.

Видео доступно на YouTube-канале Pixar. Права на видео принадлежат Pixar.

Сериал расскажет о детской команде по софтболу, которая готовится к чемпионату. Авторы хотят раскрыть характеры молодых спортсменов и их родителей.

«Победу или поражение» срежиссировали Кэрри Хобсон и Майкл Йейтс. Тренера команды озвучил известный актёр Уилл Форте.

«Победа или поражение» начнёт выходить 19 февраля в Disney+.

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