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«Как кусок оторвали от меня»: режиссёр Владимир Хотиненко — о смерти Дэвида Линча

«Как кусок оторвали от меня»: режиссёр Владимир Хотиненко — о смерти Дэвида Линча
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Вчера ночью стало известно о том, что культовый режиссёр Дэвид Линч ушёл из жизни. Среди его работ: «Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Человек-слон» и другие проекты.

Режиссёр и сценарист Владимир Хотиненко в интервью «Газете.Ru» признался, что будто бы «потерял друга», когда узнал эту печальную новость. По словам постановщика, Линч стал «исключительным» явлением, который подарил миру невероятные проекты.

Думаю, что любой, кто хотя бы чуть-чуть погружён в кино, понимает, какая это потеря для кинематографа. Потому что при всём разнообразии кинематографического мира и замечательных режиссёров Дэвид Линч — явление совершенно исключительное. Я «Твин Пикс» могу поставить в любой момент и просто наслаждаться. Знаю уже сюжет наизусть. Он создавал какую-то необычайную среду. Когда мне жена сказала, я как будто родственника потерял. Прям как кусок оторвали от меня.

Дэвиду Линчу было 78 лет, в последние годы он страдал от эмфиземы лёгких. Эта болезнь и послужила причиной смерти.

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