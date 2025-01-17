Съёмки второго сезона «Сорвиголовы: Рождённый заново» стартуют до 4 марта

Чарли Кокс, исполнитель главной роли в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново», рассказал, когда примерно начнутся съёмки второго сезона шоу.

По словам актёра, производство нового сезона стартует до премьеры первого сезона. Она, напомним, состоится уже 4 марта на Disney+. В первый сезон войдёт девять эпизодов.

«Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вместе с Коксом вернутся Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Это шоу — часть сериала «Сорвиголова» от Netflix, только теперь действие разворачивается в киновселенной Marvel.