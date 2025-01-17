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«Один из самых ярких деятелей кино»: актёр дубляжа «Твин Пикса» — о Дэвиде Линче

«Один из самых ярких деятелей кино»: актёр дубляжа «Твин Пикса» — о Дэвиде Линче
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Новость о смерти культового режиссёра Дэвида Линча вчера потрясла, кажется, вообще всех. На то, что постановщик ушёл из жизни, отреагировал российский режиссёр Владимир Хотиненко. Свои слова оставил и актёр дубляжа Олег Вирозуб, который озвучил Купера в сериале «Твин Пикс».

По словам Вирозуба, Линч — «один из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино». Актёр подчеркнул, что с радостью работал над его шоу и озвучивал персонажа актёра Кайла Маклахлена.

Очевидно, что это один из самых ярких и интереснейших деятелей американского кино. Когда вышли первые сезоны сериала «Твин Пикс», я был студентом и целиком тогда сериал не видел. Но уже тогда, по фрагментам сериала, был покорён обаянием Кайла Маклахлена. И когда мне предложили участвовать в записи третьего сезона сериала «Твин Пикс», я отнёсся к этому предложению с трепетом.

Американский режиссёр Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет. В августе 2024 года у него диагностировали эмфизему лёгких из-за постоянного курения.

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