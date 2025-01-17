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Самую эпичную сцену «Мстителей: Финал» сильно изменили на пересъёмках фильма

Самую эпичную сцену «Мстителей: Финал» сильно изменили на пересъёмках фильма
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Братья Джо и Энтони Руссо, которые сняли две части «Первого мстителя» и двух последних «Мстителей», рассказали, что эпичная сцена в «Финале», в которой из порталов Доктора Стрэнджа выходят союзники Капитана Америка, была изменена на пересъёмках.

В финальную версию попала сцена, в которой Капитан Америка, измученный битвой с Таносом, собирается дать ему последний бой в одиночку, как внезапно герои приходят ему на помощь. Изначально братья Руссо планировали вращать камеру вокруг Капитана, а остальные были бы позади него, но от этой идеи отказались.

Первоначальная идея заключалась в том, что камера вращалась вокруг Стива Роджерса, а все остальные собирались позади него.

В итоге фанаты увидели сцену, которую показывали в кинотеатрах. Напомним, братья Руссо снимут фильмы «Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны».

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