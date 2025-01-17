Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса Джасмин Савой Браун вернётся к своей роли в «Крике 7»

Актриса Джасмин Савой Браун вернётся к своей роли в «Крике 7»
Комментарии

По информации издания Variety, актриса Джасмин Савой Браун вернётся к роли Минди Микс-Мартин в фильме «Крик 7». Она играла героиню в двух последних частях франшизы, вышедших в 2022 и в 2023 годах соответственно.

В данный момент съёмки фильма проходят в Атланте под руководством Кевина Уильямсона. Ветераны “Крика” Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс также вернулись к ролям Сидни Прескотта и Гейла Уэзерса. Недавно было объявлено, что Джоэл Макхейл сыграет мужа Сидни.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока не раскрывают. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Самые ожидаемые фильмы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android