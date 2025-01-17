Актриса Джасмин Савой Браун вернётся к своей роли в «Крике 7»

По информации издания Variety, актриса Джасмин Савой Браун вернётся к роли Минди Микс-Мартин в фильме «Крик 7». Она играла героиню в двух последних частях франшизы, вышедших в 2022 и в 2023 годах соответственно.

В данный момент съёмки фильма проходят в Атланте под руководством Кевина Уильямсона. Ветераны “Крика” Нив Кэмпбелл и Кортни Кокс также вернулись к ролям Сидни Прескотта и Гейла Уэзерса. Недавно было объявлено, что Джоэл Макхейл сыграет мужа Сидни.

Седьмая часть франшизы расскажет о Сидни Прескотт и её дочери, других деталей сюжета пока не раскрывают. «Крик 7» должен выйти 27 февраля 2026 года.