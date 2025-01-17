Расписание выхода мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
Создатели мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» опубликовали расписание выхода эпизодов проекта. Для вашего удобства мы собрали график выпуска всех серий в этом материале.
«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» расскажет новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. Предыстория у героя будет той же, но сам сюжет пойдёт по другой линии. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступит не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин.
Расписание выхода мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|29 января
|2-я серия
|29 января
|3-я серия
|5 февраля
|4-я серия
|5 февраля
|5-я серия
|5 февраля
|7-я серия
|12 февраля
|8-я серия
|12 февраля
|9-я серия
|19 февраля
|10-я серия
|19 февраля
Комментарии