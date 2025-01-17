Создатели мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» опубликовали расписание выхода эпизодов проекта. Для вашего удобства мы собрали график выпуска всех серий в этом материале.

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» расскажет новую историю про знаменитого супергероя в отдельной вселенной. Предыстория у героя будет той же, но сам сюжет пойдёт по другой линии. В отличие от киновселенной Marvel, наставником главного героя выступит не Тони Старк, а Норман Озборн — будущий Зелёный гоблин.

Расписание выхода мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук»