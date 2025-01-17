Расписание последнего дня первого раунда BLAST Bounty по CS2 — BB Team против MOUZ
Сегодня, 17 января, завершится первый раунд онлайн-этапа топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.
По итогам сегодняшних матчей соревнование покинут ещё четыре коллектива, а затем определятся пары второго раунда.
Расписание матчей BLAST Bounty 2025 по CS2 на 17 января, пятница:
- 14:00. paiN Gaming (Бразилия) — GamerLegion (Европа);
- 16:30. FURIA Esports (Бразилия) — Nemiga Gaming (Россия);
- 19:00. MOUZ (Европа) — BetBoom Team (Россия);
- 21:30. G2 Esports (Европа) — B8 (Украина).
Онлайн-стадия BLAST Bounty пройдёт в период с 14 по 19 января. Победители каждого матча получат денежные призы, а восемь лучших составов отберутся на LAN-стадию в Копенгагене, Дания.
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