Расписание последнего дня первого раунда BLAST Bounty по CS2 — BB Team против MOUZ

Сегодня, 17 января, завершится первый раунд онлайн-этапа топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

По итогам сегодняшних матчей соревнование покинут ещё четыре коллектива, а затем определятся пары второго раунда.

Расписание матчей BLAST Bounty 2025 по CS2 на 17 января, пятница:

14:00. paiN Gaming (Бразилия) — GamerLegion (Европа);

16:30. FURIA Esports (Бразилия) — Nemiga Gaming (Россия) ;

; 19:00. MOUZ (Европа) — BetBoom Team (Россия) ;

; 21:30. G2 Esports (Европа) — B8 (Украина).

Онлайн-стадия BLAST Bounty пройдёт в период с 14 по 19 января. Победители каждого матча получат денежные призы, а восемь лучших составов отберутся на LAN-стадию в Копенгагене, Дания.