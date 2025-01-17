Сегодня в Okko стартовал мистический детективный сериал «Охотники за призраком». Для просмотра доступны две первые серии.

Согласно синопсису, 12-летний Женя Кирсанов чудом выжил после страшного пожара и теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами. Ему помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его странный немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроём им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла Женина мать, и найти беспощадного призрака-убийцу.

Персонажные постеры шоу

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

В актёрский состав вошли Вадим Филипченков, Алексей Маклаков, Арсений Касперович, Марьяна Спивак, Владимир Верёвочкин, Мария Лисовая, Таисья Калинина, Александр Робак и другие.