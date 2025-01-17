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Женская команда с двумя россиянками сыграла против NAVI — сообщество CS2 под впечатлением

На топ-турнире BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 состоялся матч женской команды Imperial Female против основного состава Natus Vincere. Сообщество шутера поделилось своими эмоциями от серии.

Несмотря на то что женский коллектив потерпел поражение со счётом 0:2, команде россиянки Виктории tory Казиевой удалось оказать сопротивление топовому ростеру «рождённых побеждать» и создать интригу в матче. Так, Imperial Fe взяла 7 раундов на карте Ancient и 8 раундов на Mirage.

Комьюнити CS2 было приятно удивлено увиденным, а в пике за матчем наблюдало более 480 тыс. зрителей.

Своими впечатлениями от игры Imperial Female поделился капитан FaZe Clan Финн Karrigan Андерсен:

Состав Imperial Female действительно безумен. Это выглядело хорошо и в плане индивидуального исполнения, и в плане тактики. За этим очень интересно смотреть!

Тиммейт Керригана Джонатан Elige Яблоновски также высказался о противостоянии NAVI и девушек:

Реально впечатляющая серия от Imperial Fe против NAVI. Девушки сыграли намного лучше, чем большинство людей ожидало, включая меня. Они показали по-настоящему хороший CS и раунды. Суперклёво и весело наблюдать за таким! Не теряйте мотивацию, дальше — лучше!

Выступление Imperial Fe оценил и тренер Natus Vincere Андрей B1ad3 Городенский:

Это была тяжёлая серия. «Клатч» Kat с «дигла» — это огонь!

А киберспортсмен Рассел Twistzz Ван Далкен похвалил капитана команды Тори за её игру:

Впечатляющая игра от tory вне зависимости от исхода. В общем и целом Imperial Female выступила гораздо лучше, чем многие другие команды. Люди должны понимать, какое давление на них оказывается, ведь за их игрой следила вся сцена. Я думаю, они могут гордиться собой.

Наконец, представительница ростера Зайнаб zAAz Турки в послематчевом интервью поделилась своими мыслями о прошедшей серии:

[...] Думаю, мы доказали, что можем соревноваться с тир-1 командами. Дело в том, что мы не привыкли тренироваться с такими коллективами, поэтому нам очень сложно представить, с чем мы столкнёмся. Но я глубоко убеждена, что, если у нас будет возможность практиковаться с этими командами, мы сможем показать гораздо больше, 100%. Обращаюсь ко всем играющим девушкам: не сдавайтесь, надежда есть!

Следующим тир-1 чемпионатом для Imperial Female станет Intel Extreme Masters Katowice 2025, который начнётся 29 января.