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Чарли Кокс готов «вечно» играть Сорвиголову в Marvel

Чарли Кокс готов «вечно» играть Сорвиголову в Marvel
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Чарли Кокс — актёр, прославившийся благодаря роли адвоката Мэттью Мёрдока в сериале «Сорвиголова» от Netflix. Кокс блестяще справился с ролью Сорвиголовы и влюбил в себя миллионы фанатов.

Затем актёр снялся в камео в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» в качестве адвоката Питера Паркера, а в этом году он вновь порадует фанатов своим образом в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново». Актёр отметил, что готов играть персонажа буквально «вечно».

Ещё Кокс в шутку сослался на свежий комикс, в котором Мэтту уже 60 лет, но при этом он продолжает заниматься геройством.

Они готовятся выпустить комикс, действие которого происходит в эпоху, когда Мэтту Мёрдоку уже за 60 лет, поэтому я подумал: «О, ладно, здорово… у меня есть ещё немного времени».

Премьера «Рождённого заново» состоится 4 марта.

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