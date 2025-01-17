Вышел 10-й эпизод сериала «Укрытие» — второй сезон шоу завершён

17 января вышел 10-й эпизод второго сезона сериала «Укрытие». Это финальный эпизод продолжения — его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Вместе с выходом финального эпизода сериал уходит на перерыв. Авторы уже приступили к работе над третьим и четвёртым сезонами — их будут снимать параллельно, после чего шоу с Ребеккой Фергюсон официально завершится.

События сериала «Укрытие» разворачиваются в будущем вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. Первый сезон вышел весной 2023 года и получил высокие оценки от критиков и зрителей. Второй сезон также получил в основном положительные отзывы от пользователей.