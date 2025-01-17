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Сборы фильма «Злая» с Арианой Гранде превысили $ 700 млн

Сборы фильма «Злая» с Арианой Гранде превысили $ 700 млн
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17 января сборы фильма «Злая: Сказка о ведьме Запада» превысили отметку в $ 700 млн. Лента продолжает собирать кассу по всему миру уже после выхода в цифровых сервисах.

Наибольшая часть выручки приходится на США — в домашнем регионе лента заработала более $ 460 млн. В Universal Pictures ранее сообщали, что очень довольны показателями ленты, которая не только зазывает зрителей в кино, но и отлично показывает себя на стримингах.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды. Фильм получил высокие оценки от критиков и зрителей, которые называют ленту образцовым мюзиклом. Главные роли в проекте сыграли Синтия Эриво («Чужак») и певица Ариана Гранде («Не смотрите наверх»).

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