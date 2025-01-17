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Владельцы iPhone в России жалуются на поломку электронных SIM-карт

Владельцы iPhone в России жалуются на поломку электронных SIM-карт
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По данным издания «Коммерсантъ», некоторые пользователи iPhone начали жаловаться на проблемы с электронными SIM-картами, которые в некоторых случаях приводили к поломке самих устройств.

Проблему связывают с устаревшими контроллерами eSIM в iPhone и некорректной работой операторского программного обеспечения. По данным источников, проблема начинается с iPhone 12.

Микросхема не выдерживает нагрузки, так как контроллер напрямую общается с модемом, из-за этого выходит из строя и физическая сим-карта, и eSIM.

Чаще всего пользователи сталкиваются с отсутствием связи на электронной SIM-карте. В итоге владельцам устройств приходится менять модули eSIM.

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