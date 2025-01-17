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На Netflix вышел боевик «Снова в деле» — первый фильм с Кэмерон Диас за 10 лет

На Netflix вышел боевик «Снова в деле» — первый фильм с Кэмерон Диас за 10 лет
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17 января состоялась премьера боевика «Снова в деле». Первый фильм с Кэмерон Диас за 10 лет можно посмотреть на Netflix с русской озвучкой или в оригинале с субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Снова в деле» рассказывает историю бывших агентов ЦРУ Эмили и Мэтта, которые отказались от своей работы, чтобы создать семью. Однако несколько лет спустя герои снова оказываются втянутыми в мир шпионажа, когда их прикрытие раскрывается.

Главные роли в ленте сыграли Кэмерон Диас («Маска») и Джейми Фокс («Джанго освобождённый»). Режиссёром проекта выступил Сет Гордон, режиссёр шпионского сериала «Ночной агент».

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