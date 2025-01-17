Расписание выхода сериала «Охотники за призраком» от Okko

17 января состоялась премьера мистического сериала «Охотники за призраком» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра Okko. Шоу рассказывает историю мальчика Жени, который чудом выжил после страшного пожара и теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами. Ему помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроём им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла Женина мама, и найти призрака-убийцу.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 28 февраля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 января
|2-я серия
|17 января
|3-я серия
|24 января
|4-я серия
|31 января
|5-я серия
|7 февраля
|6-я серия
|14 февраля
|7-я серия
|21 февраля
|8-я серия
|28 февраля