Расписание выхода сериала «Охотники за призраком» от Okko

17 января состоялась премьера мистического сериала «Охотники за призраком» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра Okko. Шоу рассказывает историю мальчика Жени, который чудом выжил после страшного пожара и теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами. Ему помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроём им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла Женина мама, и найти призрака-убийцу.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 28 февраля.