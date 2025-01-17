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Сериал Охотники за призраком от Окко (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Охотники за призраком» от Okko
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17 января состоялась премьера мистического сериала «Охотники за призраком» — нового оригинального проекта онлайн-кинотеатра Okko. Шоу рассказывает историю мальчика Жени, который чудом выжил после страшного пожара и теперь вынужден вступить в схватку с потусторонними силами. Ему помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его немой напарник, который сам напоминает маньяка. Втроём им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла Женина мама, и найти призрака-убийцу.

В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 28 февраля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 января
2-я серия17 января
3-я серия24 января
4-я серия31 января
5-я серия7 февраля
6-я серия14 февраля
7-я серия21 февраля
8-я серия28 февраля
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