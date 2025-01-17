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Netflix согласился выпустить «Хроники Нарнии» Греты Гервиг в кинотеатрах, но только в IMAX

Netflix согласился выпустить «Хроники Нарнии» Греты Гервиг в кинотеатрах, но только в IMAX
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По данным СМИ, Netflix, представители Греты Гервиг и руководство IMAX вело долгие переговоры, чтобы выпустить ленту «Хроники Нарнии» в кинотеатральный прокат. В итоге ленту действительно выпустят в кино, но на такие условия в Netflix пошли исключительно ради Гервиг.

Фильм будут показывать две недели, но только в IMAX-кинотеатрах. Не исключено, что при интересе людей прокат продлят ещё на неделю. Рекламировать картину будут как большой блокбастер.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж. Производство ленты должны были начать 31 января 2025 года, но теперь оно стартует не раньше июля того же года.

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