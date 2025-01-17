Сильвестр Сталлоне, Джон Войт и Мэл Гибсон стали послами Дональда Трампа в Голливуде

Будущий президент США Дональд Трамп сделал важный анонс для американской киноиндустрии. Глава государства заявил, что назначил трёх послов Голливуда — ими стали Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне.

Как объяснил Трамп, трое культовых актёров станут «глазами и ушами» президента и помогут ему по-настоящему возродить местный кинематограф. Что конкретно для этого нужно сделать, будущий президент не уточнил.

Для меня большая честь назвать Джона Войта, Мэла Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в великом, но очень неспокойном месте — Голливуде. Они будут моими посланниками с целью вернуть Голливуд, который потерял влияние за последние четыре года в других странах. Он станет больше, лучше и влиятельнее, чем когда-либо. Эти трое талантливых человек будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают. Мы возродим как сами Соединённые Штаты Америки, так и Золотой Век Голливуда!

Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне — одни из немногих сторонников республиканца Дональда Трампа в Голливуде. Интересно, что новость о своём «назначении» стала сюрпризом для Гибсона. Актёр признался, что узнал об этом из СМИ, а не через личный звонок с президентом.

О чём именно сообщил Дональд Трамп и какие именно меры он собирается предпринять с развитием кинобизнеса, неизвестно. Возможно, мы узнаем об этом уже после инаугурации, которая состоится 20 января.