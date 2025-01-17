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Ремейк «Бриллиантовой руки» посмотрели около 45 млн человек в новогодние каникулы

Ремейк «Бриллиантовой руки» посмотрели около 45 млн человек в новогодние каникулы
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Создатели ремейка «Бриллиантовой руки» раскрыли статистику просмотров фильма на всех платформах. Только за новогодние каникулы картину посмотрели около 44,8 млн человек.

Наибольшую популярность лента получила на телеканале ТНТ — картина стала самой рейтинговой трансляцией канала с 2019 года. Фильм также стал крайне успешным для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» — только в новогоднюю ночь его посмотрели более 1,5 млн человек. По итогам каникул комедия заняла третье место по аудитории на стриминге, а также попала в топ-чарты Premier в Okko.

События «Небриллиантовой руки» разворачиваются в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

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