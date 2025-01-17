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Брэд Питт отреагировал на ситуацию с мошенником, который украл у его поклонницы $ 850 тыс.

Брэд Питт отреагировал на ситуацию с мошенником, который украл у его поклонницы $ 850 тыс.
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В начале января во Франции произошла громкая история — мошенник обманул 53-летнюю женщину и получил от неё $ 850 тыс. Неизвестный представился Брэдом Питтом, вошёл к ней в доверие и заявил, что ему нужна финансовая помощь для выплат своей бывшей жене Анджелине Джоли и их совместным детям. В процессе переписок мошенник использовал нейросетевые фотографии актёра, а также его ИИ-голос.

На ситуацию уже отреагировал сам Брэд Питт. Звезда «Однажды в Голливуде» заявил, что подобные ситуации нарушают прочные связи между фанатами и актёрами. Артист напомнил, что людям не следует доверять сообщениям в интернете — особенно от «знаменитостей», которых нет в социальных сетях.

Ужасно, что мошенники пользуются прочной связью между фанатами и знаменитостями. Это важное напоминание о том, что не следует отвечать на нежелательные онлайн-сообщения, особенно от актёров, которых нет в социальных сетях.

Это уже не первый случай, когда мошенники представляются Брэдом Питтом и вымогают у обычных людей крупные суммы денег.

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