Фильм «Не смотрите наверх» с Ди Каприо посмотрели около 500 млн человек — режиссёр ленты

Американский режиссёр Адам Маккей похвастался успехами фильма «Не смотрите наверх». Сатирическая комедия вышла в конце 2021 года и стала большим успехом для Netflix. По данным постановщика, ленту посмотрели от 400 млн до 500 млн человек.

Маккей вспомнил, что лента получила скорее негативные отзывы от критиков, однако зрители полюбили его фильм. Режиссёр отметил, что картина оказалась неожиданно актуальной не только в США и Европе, но и в Латинской Америке, а также в Азии.

Перед лицом драматических катастроф, которые продолжают происходить в нашем мире, «Не смотрите наверх» кажется маленьким и нелепым фильмом. Но общественная реакция вдохновляла и воодушевляла меня, в отличие от критиков и инфлюэнсеров, которые его ненавидели. В итоге он стал номером один примерно в 85 странах, включая Пакистан, Вьетнам, США и Уругвай. Это крайне редко для комедии, которая обычно ограничивается культурными региональными нюансами. Netflix никогда не скажет точно, но мой фильм посмотрели от 400 до 500 миллионов человек. Зрителям понравилась идея газлайтинга. Им врут их лидеры, им врут крупные СМИ, им лгут целые отрасли. Это было забавно – когда я понял, что это общая точка соприкосновения, я подумал: «Конечно! Подобное происходит повсюду».

«Не смотрите наверх» рассказывает историю двух учёных, которые обнаружили метеорит, летящий в сторону нашей планеты. Столкновение произойдёт уже через полгода, поэтому они должны как можно скорее предупредить весь мир о надвигающейся опасности. Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо («Титаник»), Дженнифер Лоуренс («Голодные игры»), Тимоти Шаламе («Дюна») и Кейт Бланшетт («Властелин колец»).