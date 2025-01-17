Конан-варвар появится в Mortal Kombat 1 уже 21 января — первый геймплей

Разработчики кровавого файтинга Mortal Kombat 1 из студии NetherRealm опубликовали первый геймплей за нового бойца — им станет Конан-варвар. Персонаж получил внешность Арнольда Шварценеггера из оригинальных фильмов, однако озвучил ли актёр героя в игре, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Gematsu. Права на видео принадлежат NetherRealm.

В ролике авторы показали приёмы и комбо-удары грядущего персонажа. Как и в кинофраншизе, его основным оружием выступит меч Атланта. Обладатели набора Kombat Pack 2 получат доступ к герою уже 21 января, а остальные геймеры смогут приобрести Конана-варвара только с 28-го числа.

Сама Mortal Kombat 1 доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.