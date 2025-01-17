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Бывший киберспортсмен Zai покинул пост генерального менеджера Tundra Esports по «Доте»

Бывший киберспортсмен Zai покинул пост генерального менеджера Tundra Esports по «Доте»
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Бывший профессиональный игрок в Dota 2 из Швеции Людвиг Zai Уолберг оставил позицию генерального менеджера в киберспортивном клубе Tundra Esports. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Как сообщается в анонсе, Зай принял решение покинуть пост генерального менеджера «тундры». Представители клуба пожелали шведу хорошего отдыха и всего наилучшего в том, на чём он сфокусируется дальше. На данный момент информации о том, кто займёт место бывшего про-игрока в организации, нет.

Людвиг Уолберг занимал позицию генерального менеджера в Tundra Esports с февраля 2024 года. За это время команда выступила на множестве международных чемпионатов, в том числе заняла четвёртое место на Riyadh Masters 2024 и топ-3 на The International 2024.

Пока неизвестно, планирует ли 27-летний Zai возобновлять карьеру киберспортсмена. Последней командой шведа была Team Liquid, с которой он остановился на 5-6-й строчке The International 2023.

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