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В EA Sports FC 25 стартовало событие «Команда года»

В EA Sports FC 25 стартовало событие «Команда года»
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17 января в EA Sports FC 25 началось крупное событие — «Команда года» (Team Of The Year — TOTY). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки 11 лучших футболистов, особенно проявивших себя в последние полгода. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

Мужская «Команда года» в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Женская «Команда года» в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Сейчас в EA Sports FC 25 доступны карточки лучших нападающих. 20 января в игру добавят лучшие карточки полузащитников, а защитники появятся уже 22-го числа.

После этого разработчики также выпустят лучших игроков в самых популярных футбольных лигах мира: от АПЛ до Ла Лиги и чемпионата Саудовской Аравии. Не обойдётся и без «Почётного упоминания TOTY» — усиленных карточек футболистов, которые не попали в финальную «Команду года».

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