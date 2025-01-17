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В Steam не работает и не загружается сообщество и активность 17 января

Steam столкнулся со сбоями во всём мире
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17 января пользователи сервиса Steam со всего мира столкнулись со сбоями. Многие геймеры пожаловались на проблемы с загрузкой некоторых разделов в цифровом магазине — страницы «Сообщество» и «Активность» не открываются, а также выдают ошибку.

Согласно данным портала Downdetector, отчёты об ошибках присылают буквально тысячи пользователей из разных стран: США, Канады, Италии, Германии, России, Австралии, Японии и многих других. Причины подобных сбоев пока остаются неизвестными.

Фото: Downdetector

Разработчики из компании Valve пока не комментировали ситуацию. Когда магазин заработает в штатном режиме, пока неизвестно.

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