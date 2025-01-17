Число изучающих китайских язык в США выросло на 216% — всё на фоне запрета TikTok

Уже 19 января в США, с большой долей вероятности, заблокируют видеохостинг TikTok. На фоне этого жители страны стали не только массово переходить в соцсеть RedNote, но и активнее изучать китайский язык.

Представители платформы Duolingo сообщили, что за последнее время число пользователей из США, обучающихся китайскому языку, выросло на 216%. Одна из причин этого может крыться в том, что интерфейс RedNote поддерживает только родной язык жителей КНР.

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило властей отозвать решение.