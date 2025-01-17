Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Число изучающих китайских язык в США выросло на 216% — всё на фоне запрета TikTok

Число изучающих китайских язык в США выросло на 216% — всё на фоне запрета TikTok
Аудио-версия:
Комментарии

Уже 19 января в США, с большой долей вероятности, заблокируют видеохостинг TikTok. На фоне этого жители страны стали не только массово переходить в соцсеть RedNote, но и активнее изучать китайский язык.

Представители платформы Duolingo сообщили, что за последнее время число пользователей из США, обучающихся китайскому языку, выросло на 216%. Одна из причин этого может крыться в том, что интерфейс RedNote поддерживает только родной язык жителей КНР.

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило властей отозвать решение.

Материалы по теме
Блогер MrBeast пообещал купить TikTok, чтобы сервис не заблокировали в США
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android