Фильм «Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдет 26 ноября 2026 года

Руководители Neflix объявили, что фильм «Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдет в прокате 26 ноября 2026 года — на День благодарения. Показы ленты будут проходить эксклюзивно в кинотеатрах IMAX на протяжении четырёх недель.

Премьера картины в стриминговом сервисе Netflix ожидается в период новогодних праздников в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж. Производство ленты должно было начаться 31 января, но теперь оно стартует не раньше июля.