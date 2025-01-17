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Фильм «Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдет 26 ноября 2026 года

Фильм «Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдет 26 ноября 2026 года
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Руководители Neflix объявили, что фильм «Хроники Нарнии» Греты Гервиг выйдет в прокате 26 ноября 2026 года — на День благодарения. Показы ленты будут проходить эксклюзивно в кинотеатрах IMAX на протяжении четырёх недель.

Премьера картины в стриминговом сервисе Netflix ожидается в период новогодних праздников в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом.

Роль Питера Певенси, самого старшего члена семьи, сыграет британец Луис Патридж. Производство ленты должно было начаться 31 января, но теперь оно стартует не раньше июля.

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