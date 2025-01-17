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OG сыграет в отборочных к топ-турниру по Dota 2 с заменой — Ceb пропустит квалификации

OG сыграет в отборочных к топ-турниру по Dota 2 с заменой — Ceb пропустит квалификации
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Европейская команда OG выступит на квалификациях к чемпионату ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с заменой. Информация об этом появилась в социальных сетях организации.

Как сообщается в анонсе, за OG в рамках данных отборов в качестве стенд-ина сыграет сербский киберспортсмен Данило CodeX Попович. Он заменит двукратного чемпиона The International Себастьяна Ceb Дебса, с которым команда ранее отобралась на престижный турнир PGL Wallachia Season 3.

Состав OG по «Доте»:

  • Ньенгнара 23savage Тирамаханон;
  • Леон Nine Кирилин;
  • Данило CodeX Попович (замена);
  • Мэттью Ari Уолкер;
  • Джиан Вей xNova Яп;
  • Морис KheZu Гутман (тренер).

Неизвестно, по какой причине 32-летний Себ пропустит отборочные. Стоит отметить, что на последних соревнованиях француз выступал за OG в роли замены.

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