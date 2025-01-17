На Саифа Али Хана, звезду Болливуда, напали в собственном доме

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, звезда Болливуда Саиф Али Хан подвергся нападению в собственных апартаментах в Мумбаи. 54-летнего актёра доставили в больницу с шестью ножевыми ранениями после того, как он вступил в драку с преступником, который ворвался к нему в дом.

По словам врачей, две раны оказались глубокими, а одна из них находилась около позвоночника. Актёру даже потребовалась операция — он её успешно перенёс. Ко всему прочему, ранения получила и домработница Саифа Али Хана, однако её здоровью ничего не угрожает. Полиция начала расслдование.

Саиф Али Хан наиболее известен по своей роли в драматичсеком сериале «Сакральные игры» от Netflix.