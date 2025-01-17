«Нет места блеску»: Стивен Кинг призвал отменить «Оскар-2025 из-за пожара в Лос-Анджелесе

Культовый писатель Стивен Кинг призвал на своей странице в одной из соцсетей отменить церемонию «Оскар»-2025. По его словам, будет неправильно проводить подобное мероприятие, когда в Лос-Анджелесе бушуют катастрофические пожары.

Также писатель заявил, что в знак протеста не будет голосовать на «Оскаре» в этом году.

Не буду голоовать на «Оскаре» в этом году. По моему скромному мнению, его следует отменить. Нет места блеску, когда Лос-Анджелес в огне.

Правительство Лос-Анджелеса объявило чрезвычайное положение в городе после того, как в районе Пасифик-Палисейдс вспыхнул мощный лесной пожар 7 января. За девять дней из города эвакуировались более 100 тыс. человек, а ущерб штату Калифорния оценивается примерно в $ 150 млрд. На фоне чрезвычайной ситуации многие культурные события в городе перенесли на более поздний срок.