Вышел русский трейлер «Дожить до рассвета» — фильма по игре Until Dawn

Вышел русский трейлер фильма «Дожить до рассвета» — экранизации хоррора Until Dawn. Мировая премьера ленты состоится 25 апреля. Вероятно, позднее картина доберётся и до кинотеатров России.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment.

Лента расскажет новую историю про двух сестёр — Кловер и Мелани. Героини застряли в смертельной петле, из которой они должны успеть вырваться до рассвета.

Режиссёром картины выступил Дэвид Ф. Сандберг, наиболее известный по работе над фильмом «Шазам!». В фильме сыграют Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон и другие. Роль доктора Хилла вновь исполнит Петер Стормаре, который воплотил героя в оригинальной игре.