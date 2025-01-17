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Верховный суд США поддержал запрет TikTok в стране — сервис забанят 19 января

Верховный суд США поддержал запрет TikTok в стране — сервис забанят 19 января
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Как сообщают журналисты издания The Verge, Верховный суд США поддержал запрет TikTok в стране. Ранее данный законопроект подписали Сенат и президент Джо Байден.

Это значит, что с 19 января разработчики популярнейшего приложения закроют доступ к контенту всем жителям страны, а также удалят программу из магазинов App Store и Google Play. Однако материнская компания ByteDance ещё может избежать блокировки, продав видеохостинг.

Конгресс постановил, что блокировка необходима для решения проблем национальной безопасности, касающихся практики сбора персональных данных TikTok и отношений с иностранным противником.

Правительство США приняло решение запретить TikTok в стране, поскольку «руководство Китая может использовать данные пользователей в своих политических целях против американского народа». Создатели программы неоднократно заявляли, что не занимаются сбором данных американских пользователей, однако это не убедило власти отозвать решение.

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