Трилогия хорроров «Ужасающий» вышла в российских онлайн-кинотеатрах

15 января в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» появились хорроры «Ужасающий 2» и «Ужасающий 3». Двое суток спустя в стриминге вышла и первая часть серии. Теперь все ленты трилогии доступны в сервисе с озвучкой на русском языке.

События «Ужасающего 3» разворачиваются в канун Рождества в округе Майлз. Клоун Арт вновь становится главной опасностью для местных жителей, пока люди засыпают в канун праздника. Режиссёром и сценаристом картины выступил Дэмиен Леоне, снявший первые две части. Главные роли в ленте сыграли Дэвид Говард Торнтон, Саманта Скаффиди и Лорен ЛаВера.

Премьера «Ужасающего 3» в кинотеатрах России состоялась ещё 10 октября 2024 года.