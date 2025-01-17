Брюс Уиллис поблагодарил службы Лос-Анджелеса за борьбу с пожарами

Звезда «Крепкого орешка» и «Шестого чувства» Брюс Уиллис снова появился на публике после подтверждения деменции. Жена актёра опубликовала на его странице в одной из соцсетей ролик, в котором он жмёт руку полицейскому Лос-Анджелеса.

Артист выразил благодарность всем, кто борется с разрушительными пожарами в городе.

Брюс никогда не упускал возможности выразить свою признательность сердечным рукопожатием и словами «спасибо за службу». Вчерашний день не стал исключением.

Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию, из-за которой у актёра возникли проблемы с памятью и опорно-двигательной системой. В конце 2023-го артист перестал разговаривать и начал забывать своих близких и друзей.