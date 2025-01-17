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Исторический сериал «Агент» вышел в российских онлайн-кинотеатрах — трейлер

Исторический сериал «Агент» вышел в российских онлайн-кинотеатрах — трейлер
Аудио-версия:
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В онлайн-кинотеатре Amediateka состоялась премьера исторического сериала «Агент». В честь данного события был опубликован русский трейлер шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат AMC Networks.

Проект рассказывает о простом фермере с Лонг-Айленда Абрахаме Вудхалле, который вместе со своими друзьями детства основывает организацию «Калпер Ринг», ключевая цель которой — помочь американским колониям во главе с генералом Джорджем Вашингтоном освободиться от власти британской короны. Ради этой миссии им предстоит вести двойную жизнь и придумывать самые хитроумные схемы обмана.

В актёрский состав вошли Джейми Белл, Сет Нумрик, Дэниэл Хеншэлл, Миган Уорнер, Кевин Макнэлли, Хезер Линд, Сэмюэл Рукин, Берн Горман, Йен Кан, Энгус Макфадьен и другие.

«Агент» выходил с 2014 по 2017 год. Всего за это время вышло четыре сезона.

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