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Токен Hamster Kombat удалят с криптобирж уже 24 января

Токен Hamster Kombat удалят с криптобирж уже 24 января
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Криптобиржа Bybit объявила об исключении из листинга спотовой пары HMSTR/EUR. Это значит, что с 24 января токен популярной игры-кликера Hamster Kombat удалят с бирж. Отмечается, что данное решение было принято из-за низкой ликвидности валюты.

До наступления указанной даты депозиты и выводы HMSTR будут по-прежнему доступны, а их обработка продолжится в штатном режиме. Напомним, с момента листинга курс валюты рухнул на 70%. Разработчики Hamster Kombat пока не прокомментировали данную ситуацию.

Данное решение принято в соответствии с протоколом делистинга, целью которого является обеспечение наилучших условий торговли и защита трейдеров от резкой волатильности цен.

Авторы Hamster Kombat обещали начать в октябре 2024 года большой второй сезон с новыми играми, торговой площадкой и полноценной экосистемой, но в последние недели перешли в режим молчания — сезон так и не стартовал.

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